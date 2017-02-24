Шахтинская «Лента» едва не превратилась в Ходынку

На дорогах к гипермаркету создали пробку машины, а возле дверей – покупатели.

Общество

Открытие гипермаркета «Лента» в городе Шахты Ростовской области на проспекте Александровск-Грушевский в микрорайоне Артём напоминало печально известную Ходынку. О том, что открытие магазина превратилось в «побоище», сообщил городской портал «Шахты.ру» на следующий день после открытия.

Также многие первые покупатели магазина сделали видео о том, как попали в давку, и обнародовали их в соцсетях.

По данным издания и очевидцев, в день открытия гипермаркета многие посетители подъезжали к нему с раннего утра и расстраивались, узнавая, что работа начнётся только в 14.00. В итоге ближе к двум часам дня на подъездах к гипермаркету и на трассе из центра города в Артём собрались огромные автомобильные пробки. Автомобильной парковки гипермаркета не хватило на всех желающих.

Когда разрешили вход в гипермаркет, такие же «пробки» из людей возникли около дверей. «Люди «ломанулись» в «Ленту» так, как будто месяц не ели и оголодали», - свидетельствует издание. Местные журналисты полагают, что шахтинцы рассчитывали на скидки и бонусы в первый день работы «Ленты». В помещении магазина тоже была давка и длинные очереди.

На следующий день после открытия в магазине было свободно.