Сервис «Google Earth» помог обнаружить в Египте новые пирамиды

Американский археолог заметил группы странных холмов, которые выделялись на фоне окружающей обстановки своей симметричностью.

Общество

Онлайн карта «Google Earth» помогла археологу из США Аджеле Микол найти в Египте в бассейне Нила новые комплексы пирамид, пишет Svopi .

По словам специалиста, она заметила группы странных холмов, которые выделялись на фоне окружающей обстановки своей симметричностью. Они имеют форму пирамид и плоские вершины, что может являться результатом выветривания. Все признаки указывают на то, что эти сооружния действительно являются пирамидами.

Отметим, что удивительная находка будет изучена в самом ближайшем будущем. В случае, если догадки Аджелы Микол подтвердятся, то открытые ее пирамиды окажутся крупнейшими в Египте. Это связано с тем, что размеры Пирамиды Хеопса уступают площади найденного комплекса.