Сергиево-Посадский район – эпицентр птичьего гриппа

В деревне Березняки Сергиево-Посадского района погибло 11 тысяч кур.

Общество

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья обнаружен очаг птичьего гриппа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости 3 марта, в пятницу.

По данным издания, эпицентр заболевания сотрудники областного управления МЧС выявили в пятницу около 7 часов вечера. Он находится в деревне Березняки Сергиево-Посадского района. В этом поселении вирус птичьего гриппа убил более 11 тысяч кур на птицеферме.

Как сообщает газета, в области создан оперативный штаб по локализации и ликвидации заболевания птичьим гриппом.

Специалисты успокаивают людей, что для них очаг птичьего заболевания не опасен.