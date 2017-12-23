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http://7info.ru/news/world-society/sergej_shnurov_sochinil_i_spel_maternuju_pesnju_pro_novyj_god/

Сергей Шнуров сочинил песню про Новый год
Поклонникам Шнурова ролик понравился.

Общество   240

Лидер группы «Ленинград» выложил новый видеоролик с песенкой про Новый год на своей странице в Instagram, сообщает Пятый канал .

На ролике можно видеть Шнурова с гитарой в руке у себя дома. Он поет песню о новогодних желаниях. Слова текста новой песни являются провокационными, но они в стиле творчества Сергей Шнурова.

В комментариях к посту пользователи Шнурова поблагодарили его за поднятие настроения. По словам подписчиков, короткая песня может быть началом какого-нибудь нового хита «Ленинграда». За короткий отрезок времени пост Шнурова собрал огромное количество лайков.