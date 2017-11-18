Серена Уильямс похвасталась фото в шикарном платье со свадьбы

Знаменитая американская теннисистка вышла замуж за миллионера Алексиса Оганяна.

Общество

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за миллионера Алексиса Оганяна. Сообщается, что звездная парочка сыграла свадьбу в четверг, 16 ноября.

Теперь же спортсменка поделилась с пользователями Instagram первой фотографией с церемонии бракосочетания. Знаменитость предстала на снимке в пышном свадебном платье.