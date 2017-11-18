http://7info.ru/news/world-society/serena_uiljams_pohvastalas_foto_v_shikarnom_plate_so_svadby/
Серена Уильямс похвасталась фото в шикарном платье со свадьбы
Общество 227
Теперь же спортсменка поделилась с пользователями
Instagram первой фотографией с церемонии бракосочетания. Знаменитость предстала на снимке в пышном свадебном платье.
Известно, что на мероприятии присутствовали такие именитые гости, как певица Бейонсе, редактор журнала Vogue Анна Винтур, модель Ким Кардашьян и актриса Ева Лонгория, пишет
Life .
Серена Уильямс похвасталась фото в шикарном платье со свадьбы
Общество 227
Знаменитая американская теннисистка вышла замуж за миллионера Алексиса Оганяна.
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за миллионера Алексиса Оганяна. Сообщается, что звездная парочка сыграла свадьбу в четверг, 16 ноября.
Теперь же спортсменка поделилась с пользователями
Известно, что на мероприятии присутствовали такие именитые гости, как певица Бейонсе, редактор журнала Vogue Анна Винтур, модель Ким Кардашьян и актриса Ева Лонгория, пишет