Сербы уважают волю народа Крыма

Президент Республики Сербской Милорад Додик считает, что Европе нужно отменить антироссийские санкции.

Общество

Сербы уважают волю народа Крыма, проголосовавшего за вхождение в Россию.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» заявил, находящийся с официальным визитом в Москве президент Республики Сербской (одной из частей Боснии и Герцоговины) Милорад Додик.

«Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен», – сообщил Додик.

Также, по его мнению, Запад следует политике двойных стандартов, не признавая волеизъявление народа Крыма, но считаясь с желанием албанцев в Косово, которые фактически вышли из состава Сербии.

Додик считает, что Европе необходимо снять санкции с России и вернуться к нормальному диалогу, в том числе и по самопровозглашен ным республикам ЛНР и ДНР.

Он добавил, что сербы всегда были на стороне России и именно позиция Республики Сербской не позволила правительству Боснии и Герцоговине наложить санкции на Россию.

Додик рассказал, что во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве обсуждались политическая ситуация на Балканах, двусторонние отношения. По его мнению, роль России, которую она играет на полуострове, трудно переоценить и сербы по праву считают россиян братским народом.