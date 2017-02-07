Сенатор Керимов собирается построить в Махачкале игорную зону
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Общий объём инвестиций в проект оценивается более чем в $100 млн
Бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов намерен построить на месте морского торгового порта в Махачкале торгово-развлека
Проект (копия есть в распоряжении «Известий») выполнен по заказу компании «Нафта-Москва», ассоциируемой с Сулейманом Керимовым. По словам источника, близкого к компании, проект застройки портовой территории разработан турецким архитектурным бюро. Эксперты оценивают общий объем инвестиций более чем в $100 млн.
Тем не менее вопрос с получением разрешения на открытие казино на территории будущей развлекательной зоны пока не решен. Для этого необходимо вносить изменения в законодательные акты федерального уровня и принимать нормативный акт о придании территории статуса игорной зоны.
В то же время планы по застройке территорий порта противоречат планам по созданию на базе Махачкалинского морского торгового порта Каспийского транспортно-логи
Подробнее — в материале «Известий»: