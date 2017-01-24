Секс-игрушки менее опасны для здоровья, чем детские

По словам специалистов, игрушки для взрослых содержат меньшее количество опасных химических веществ.

Общество

Шведские ученые провели ряд исследований и установили, что секс-игрушки менее опасны для здоровья человека веществ, нежели игрушки для детей, пишет VistaNews .

По словам специалистов, игрушки для взрослых содержат меньшее количество опасных химических веществ. При этом вещества, содержащиеся в детских игрушках, негативно влияют на эндокринную систему, а также увеличивают риск развития рака, болезней сердца и ожирения.

Отметим, что из 122 детских игрушек, использованных в эксперименте, 15 процентов оказались вредны для здоровья.