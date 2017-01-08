Сбежавший северокорейский дипломат поведал о ядерной угрозе

По его словам, дальности полёта новой баллистической ракеты Северной Кореи хватит, чтобы достигнуть территории США.

Общество

Северокорейский дипломатический служащий Тхэ Ен Хо, сбежавший из Великобритании на территорию Южной Кореи, рассказал на весь мир о планах руководства КНДР по созданию ядерного оружия, пишет L!FE.ru .

Дипломат заявил, что Северная Корея поставила перед собой определенную цель на 2017 году – завершение создания ядерных боеголовок. Он отметил, что северокорейское правительство постарается воспользоваться сложной политической ситуацией, связанной с выборами в США и Южной Корее.

Тхэ Ен Хо подчеркнул, что дальности полёта новой межконтинентальной баллистической ракеты хватит, чтобы достигнуть территории Соединённых Штатов.