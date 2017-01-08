Северокорейский дипломатический служащий Тхэ Ен Хо, сбежавший из Великобритании на территорию Южной Кореи, рассказал на весь мир о планах руководства КНДР по созданию ядерного оружия, пишет L!FE.ru.
Дипломат заявил, что Северная Корея поставила перед собой определенную цель на 2017 году – завершение создания ядерных боеголовок. Он отметил, что северокорейское правительство постарается воспользоваться сложной политической ситуацией, связанной с выборами в США и Южной Корее.
Тхэ Ен Хо подчеркнул, что дальности полёта новой межконтинентальной баллистической ракеты хватит, чтобы достигнуть территории Соединённых Штатов.