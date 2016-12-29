Сбербанк списал долги жертв крушения Ту-154

О решении Сбербанка списать долги погибших в авиакатастрофе сообщил председатель комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, министр транспорта Максим Соколов.

Общество

Сбербанк списал долги жертв крушения самолёта Ту-154 под Сочи, передаёт РИА Новости.

О решении Сбербанка списать долги погибших в авиакатастрофе сообщил председатель комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, министр транспорта Максим Соколов.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).