Санта-Клаус отправился в мировое турне в 61-й раз

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 12.30 мск на санях, запряжённых девятью оленями.

Общество

Санта-Клаус отправился в мировое турне в 61-й раз. По традиции, новогодний волшебник будет поздравлять жителей планеты с Рождеством и дарить детям подарки, передаёт РИА Новости.

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 12.30 мск на санях, запряжённых девятью оленями во главе с оленем по кличке Рудольф. Длина саней главного детского волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлёте — 75 тысяч леденцов. Вес самого Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

За передвижениями Санты будут следить американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.