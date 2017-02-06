Санкт-петербуржец отметил своё 60-летие в пешем кругосветном путешествии

Чтобы обойти землю пешком, Сергею Лукьянову потребовалось 676 дней.

Общество

676 дней понадобилось жителю Санкт-Петербурга Сергею Лукьянову на пешее кругосветное путешествие, начатое с Дворцовой площади его родного города.

О триумфальном возвращении путешественника рассказывает «МК» в понедельник, 6 февраля. По данным издания, «болельщики» встречали Лукьянова на той же Дворцовой площади в субботу, 4 февраля.

Пеший вояж по свету мужчина начал 1 апреля 2015 года, когда ему было 59 лет. Несмотря на то, что поход начался в День смеха, Сергей Лукьянов не шутил. Он действительно шёл пешком в течение 22 месяцев, исключая время, затраченное на два авиаперелёта через океаны.

За два без малого года Сергей миновал 23 тысячи километров, пересёк границы 21 страны, ни раз не проехал на автомобиле и другом транспорте, кроме воздушного, износил семь пар кроссовок и влил в себя 2 тонны кока-колы. 60 лет ему исполнилось в пути.

СМИ со слов пешехода подчёркивают, что тратил он на себя в походе не более 500 рублей в день. Его ежедневной дистанцией было примерно 40 километров.

Сергей Лукьянов увидел половину России, Казахстан, Китай, Сингапур, откуда на лайнере он перебрался в Южную Америку, там он повидал Чили и Древнюю дорогу инков, а также Бразилию и Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Не всё в путешествии складывалось гладко для отважного россиянина. Так, в Южной Америке его ограбили, отняв буквально всё, что было при себе. Но Лукьянову встречались и добрые люди. В Бразилии для него собрали деньги на билет на Олимпиаду, а в Чили директор гостиницы бесплатно предоставил путнику кров и стол.

Через Атлантический океан Сергей перелетел в Тунис, оттуда пешком прошёл Европу и через Белоруссию, где едва не замёрз, возвратился в Россию.

Самым сложным в кругосветке путешественник считает получение виз, а вовсе не холод, голод и встречи с дикими животными. Однако после небольшого отдыха в кругу семьи он надеется снова отправиться в путешествие.