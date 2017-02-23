Самый молодой в истории Нобелевской премии лауреат в области экономики умер в возрасте 95 лет.
Речь идёт о калифорнийце Кеннете Джозефе Эрроу, получившем высшую награду мира в 1972 году наряду с Джоном Хиксом за разработку общей теории равновесия и теории благосостояния. В тот год ему было 51. Моложе его нобелиатов-экономистов не было до того и не оказалось после.
Также покойный выступил соавтором эндогенной модели экономического роста Эрроу-Ромера.
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на The Washington Post, с которой поделился грустной новостью сын учёного, Кеннет Джозеф Эрроу ушёл из жизни во вторник, 21 февраля.