Самый молодой нобелиат в области экономики умер в 95 лет

Кеннет Джозеф Эрроу получил Нобелевскую премию в 1972 году за «теорию благосостояния».

Общество

Самый молодой в истории Нобелевской премии лауреат в области экономики умер в возрасте 95 лет.

Речь идёт о калифорнийце Кеннете Джозефе Эрроу, получившем высшую награду мира в 1972 году наряду с Джоном Хиксом за разработку общей теории равновесия и теории благосостояния. В тот год ему было 51. Моложе его нобелиатов-экономистов не было до того и не оказалось после.

Также покойный выступил соавтором эндогенной модели экономического роста Эрроу-Ромера.