«Samsung» создала загадочный бренд Galaxy X

Ожидается, что под данной торговой маркой выйдет первый смартфон со складным или сгибающимся дисплеем.

Общество

Представители южнокорейской компании «Samsung» зарегистрировали новую товарную марку под названием «Galaxy X». Об этом стало известно на корейском государственном сайте «KIPRIS», пишет Lenta .

На данный момент неизвестно, какая продукция будет выпускаться под данным брендом. Многие предсказывают, что под названием «Galaxy X» выйдет первый смартфон со складным или сгибающимся дисплеем. Ожидается, что модель будет иметь вспомогательный экран, который активируется, когда телефон находится в сложенном виде. Также телефон получит процессор «Qualcomm Snapdragon 835» или же «Exynos 8995», и будет оснащен двумя камерами на 13 и 12 мегапикселей.

Отметим, что анонс гибкого смартфона запланирован на конец 2017 года.