Samsung создал смартфон, гнущийся пополам

Презентация модели состоится на выставке «Mobile World Congress» в Барселоне в конце февраля.

Общество

В сети появилась инормация, что корейская компания «Samsung» создала новый смартфон, обладающий удивительными свойствами. Так, пользователь сможет согнуть свой телефон пополам, пишет ЭС .

Сообщается, что презентация модели состоится на выставке «Mobile World Congress» в Барселоне в конце февраля.

По предварительным данным, гнущиеся смартфоны появятся в продаже осенью 2017 года. Сначала выйдет ограниченная версия гаджетов для тестирования, после чего будет запущено массовое производство.