http://7info.ru/news/world-society/samsung_sozdal_smartfon_gnuschijsja_popolam/
Samsung создал смартфон, гнущийся пополам
Общество 269
В сети появилась инормация, что корейская компания «Samsung» создала новый смартфон, обладающий удивительными свойствами. Так, пользователь сможет согнуть свой телефон пополам, пишет
ЭС .
Samsung создал смартфон, гнущийся пополам
Общество 269
Презентация модели состоится на выставке «Mobile World Congress» в Барселоне в конце февраля.
В сети появилась инормация, что корейская компания «Samsung» создала новый смартфон, обладающий удивительными свойствами. Так, пользователь сможет согнуть свой телефон пополам, пишет
Сообщается, что презентация модели состоится на выставке «Mobile World Congress» в Барселоне в конце февраля.
По предварительным данным, гнущиеся смартфоны появятся в продаже осенью 2017 года. Сначала выйдет ограниченная версия гаджетов для тестирования, после чего будет запущено массовое производство.