«Samsung» презентовала обновленный смартфон Galaxy Xcover 4

Новинка будет полностью защищена от пыли, воды и ударов средней силы.

Общество

Представители южнокорейской компании «Samsung» анонсировали выпуск новой модели «Galaxy Xcover 4», которая будет оснащена системой защиты «IP68» и «MIL-STD-810G». Разработчики рассказали, что планирует возобновление выпуска продукции с защищенными модулями, пишет VN .

Сообщается, что новинка будет полностью защищена от пыли, воды и ударов средней силы. Телефон получит 4-ядерный процессор с частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ. Также известно, что смартфон имеет аккумулятор с емкостью в 2200 мАч, что позволит пользоваться устройством около суток.

Старт продаж нового гаджета запланирован на апрель 2017 года. Стоимость модели составит порядка 259 евро.