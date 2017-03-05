«Samsung» презентовала новый смартфон Galaxy C5 Pro

Стоимость гаджета в России составит порядка 21 000 рублей.

Общество

Представители южнокорейской компании «Samsung» официально представили общественности новый смартфон «Galaxy C5 Pro». Презентация модели состоялась 4 марта на «Samsung Forum» в Китае, пишет Daily.

Сообщается, что новинка получит ряд существенных отличий от гаджетов версии «Galaxy C5». Известно, что телефон имеет современный сканер отпечатков пальцев, а также мощную 16-мегапиксельную камеру. Гаджет оснащен 5,5-дюймовым дисплеем, процессором «Snapdragon 625» и металлическим корпусом, обладающим значительной прочностью.

Стоит отметить, что стоимость смартфона в России составит порядка 21 000 рублей.