Samsung Galaxy S7 впервые подешевел до психологической отметки

Падение цены связано с ожиданием появления на рынке восьмого поколения флагманов Galaxy S.

Общество

Флагманскую модель смартфона Samsung Galaxy S7 в России уже можно купить за 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Падение цены (в марте 2016 года сразу после выхода он стоил в районе 50 тыс. рублей) связано с ожиданием появления на рынке восьмого поколения флагманов Galaxy S от корейской компании. Galaxy S8 должны представить в марте 2017 года. Эксперты ожидают, что он будет дороже своего предшественника на 10-20%. Так что покупка Samsung Galaxy S7 довольно-таки выгодна, тем более что его цена дошла до психологической отметки и может снижаться.