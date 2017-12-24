Samsung Galaxy Note 8 назван лучшим смартфоном 2017 года

Эксперты определили гаджет уникальным в своем роде.

Общество

Накануне в Индии прошла церемония под названием Exhibit Tech Awards 2017. В рамках данного мероприятия специалисты определили самый лучший в мире смартфон по итогам уходящего года.

По мнению экспертов, таковым оказался южнокорейский гаджет Samsung Galaxy Note 8. Отмечается, что устройство уникально тем, что оснащено настоящим безрамочным AMOLED-экраном, двойной основной камерой, высокой вычислительной мощностью и поддержкой всех последних беспроводных стандартов и технологий.