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http://7info.ru/news/world-society/samsung_galaxy_note_8_nazvan_luchshim_smartfonom_2017_goda/

Samsung Galaxy Note 8 назван лучшим смартфоном 2017 года
Эксперты определили гаджет уникальным в своем роде.

Общество   443

Накануне в Индии прошла церемония под названием Exhibit Tech Awards 2017. В рамках данного мероприятия специалисты определили самый лучший в мире смартфон по итогам уходящего года.

По мнению экспертов, таковым оказался южнокорейский гаджет Samsung Galaxy Note 8. Отмечается, что устройство уникально тем, что оснащено настоящим безрамочным AMOLED-экраном, двойной основной камерой, высокой вычислительной мощностью и поддержкой всех последних беспроводных стандартов и технологий.

Также аналитики подчеркнули, что телефон имеет встроенный стилус S Pen, который позволяет получить новый опыт от использования смартфона, пишет Akket .