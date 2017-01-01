С Нового года стоимость полиса ОСАГО будет зависеть от числа нарушений ПДД

Также в практику наряду с бумажными будут внедряться электронные страховые полисы.

Общество

В 2017 года в России меняется стоимость полиса ОСАГО. Его цена будет зависеть от числа нарушений правил дорожного движения водителем, пишет АИФ.

Также в практику наряду с бумажными, будут внедряться и электронные полисы. Ужесточены требования к тем, кто умышленно хочет снизить стоимость страховки, сообщая недостоверные данные. В случае если обман обнаружится, страховая компания взыщет с клиента разницу выплаты пострадавшему. Также с 2017 года в стране увеличится и пошлина за выдачу водительских прав.