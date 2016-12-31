С Нового года стоимость поездки в электротранспорте Уфы… снизится

Такой подарок к новому году, а также в честь 80-летия со дня своего создания делает горожанам муниципальное управление электротранспорта.

Общество

С 1 января 2017 года в Уфе снизится стоимость проезда в электротранспорте. Об этом сообщает сайт администрации города.

Проезд подешевеет с 22 до 20 рублей (при оплате за наличный расчёт). Такой подарок к новому году, а также в честь 80-летия со дня своего создания делает горожанам муниципальное управление электротранспорта города Уфы.

Стоит отметить, что в Рязани с 1 января стоимость проезда в транспорте, как муниципальном, так и общественном, наоборот вырастет на 1 рубль. Правда, до стоимости проезда в Уфе она не дотягивает – одна поездка обойдётся рязанцам в 19 рублей.