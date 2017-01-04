http://7info.ru/news/world-society/s_novogo_goda_dlja_kategorii_rossijan_na_50_podorozhali_tarify_na_vodu_i_svet/
С Нового Года для категории россиян на 50% подорожали тарифы на воду и свет
Общество 142
С 2017 года в России для трети жителей страны на 50 процентов подорожали тарифы на воду и свет, пишет
Российская Газета .
С Нового Года для категории россиян на 50% подорожали тарифы на воду и свет
Общество 142
Сообщается, что плата за услуги ЖКХ выросла для тех граждан, которые до сих пор не установили приборы учета в своих квартирах.
С 2017 года в России для трети жителей страны на 50 процентов подорожали тарифы на воду и свет, пишет
Сообщается, что плата за услуги ЖКХ выросла для тех граждан, которые до сих пор не установили приборы учета в своих квартирах. Так для этой прослойки населения коэффициент платежки увеличен до 1,5.
Отметим, что штрафу не подлежат те дома, в которых установка счетчиков невозможна, например аварийные дома и подлежащие сносу.