С Нового Года для категории россиян на 50% подорожали тарифы на воду и свет

Сообщается, что плата за услуги ЖКХ выросла для тех граждан, которые до сих пор не установили приборы учета в своих квартирах.

Общество

С 2017 года в России для трети жителей страны на 50 процентов подорожали тарифы на воду и свет, пишет Российская Газета .

Сообщается, что плата за услуги ЖКХ выросла для тех граждан, которые до сих пор не установили приборы учета в своих квартирах. Так для этой прослойки населения коэффициент платежки увеличен до 1,5.

Отметим, что штрафу не подлежат те дома, в которых установка счетчиков невозможна, например аварийные дома и подлежащие сносу.