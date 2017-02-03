Русское географическое общество объявило собственную номинацию на конкурсе Почты России

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 12 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

Общество

В рамках проведения XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» появилась новая номинация «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?», учредителем которой стала Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Одно из старейших в мире географических обществ в этом году впервые стало партнером конкурса и учредило собственную номинацию, связанную с объявленным в России Годом экологии. Заявленная тема «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?» призвана привлечь подрастающее поколение к изучению природного и культурного наследия своей страны и помочь осознанию этого наследия как предмета национальной гордости.

В рамках Года экологии вопросам охраны окружающей среды будут посвящены и другие номинации конкурса «Лучший урок письма-2017», в частности школьникам предложат темы: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Детские письма и рисунки, посвященные проблемам сохранения окружающей среды и многим другим темам конкурса, принимаются до 15 августа 2017 года. С подробными условиями и полным перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте: https://www.poch ta.ru/news-list/ item/599050205 . Подведение итогов и награждение авторов лучших писем, по традиции, состоится в октябре и будет приурочено ко Всемирному дню почты и Международной неделе письма. Победителей ожидают дипломы, а также специальные призы учредителей номинаций и ценные подарки от партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 12 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.