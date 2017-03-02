Русский язык хотят защитить на Украине на государственном уровне

Группа народных депутатов Верховной рады готовит соответствующую законодательную инициативу

Общество

Русский язык хотят защитить на Украине на государственном уровне. Об этом «Известиям» заявил один из инициаторов законодательной инициативы, депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

«Я и группа депутатов выступаем против создания мононации в Украине, поскольку мы — разнообразная страна с точки зрения взглядов, этносов, происхождения, культуры — и это наше богатство», – сообщил он.

Балицкий добавил, что на русском языке разговаривает половина населения страны и потому он тоже должен получать государственную поддержку, на нём должны выходить книги и брошюры, его должны преподавать в школах.

Надо заметить, что законопроект выносится на обсуждение уже второй раз.

Депутат заявил, что будет продолжать добиваться поддержки русского языка на государственном уровне, несмотря на то, что ему приходится сталкиваться с угрозами в свой адрес и в адрес своей семьи.