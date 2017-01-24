Руководство «ВКонтакте» презентовало противоречивое обновление

Изменение, касающееся пользования разделом «Сохранённые фотографии», может уничтожить целую субкультуру.

Общество

В социальной сети «ВКонтакте» произошло изменение, касающееся пользования разделом «Сохранённые фотографии», LIFE .

Сообщается, что отныне пользователи смогут скрывать сохранённые изображения. Альбом с «сохраненками» будет по умолчанию недоступен для других людей, однако владелец странички имеет возможность изменить это в настройках приватности профиля.

Многие считают, что подобное нововведение может уничтожить целую субкультуру. Многие пользователи на протяжении нескольких лет использовали данную опцию для самовыражения и обмена фотографиями друг с другом.