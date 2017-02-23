Россошанский фельдшер два километра шёл пешком до больного

«Скорая помощь» не смогла проехать по заметённой снегом дороге.

Общество

Фельдшер Россошанской райбольницы два километра шёл пешком, чтобы оказать помощь больному. Человек был спасён.

Фельдшер совершил мужественный поступок 21 февраля, пишет «Блокнот Россошь» по данным директора Центра по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Юрия Ипатова.

Как поясняет издание, заболел и вызвал «скорую» житель отдалённого хутора Царевский Новопостояловского сельского поселения Россошанского района. Карета выехала к нуждающемуся в помощи, но завязла в снегах.

Врачи вызвали на подмогу спасателей. К хутору отправилась спецтехника: трактор Т-150 и погрузчик. Но фельдшер «скорой помощи» не стал ждать, пока рабочие расчистят дорогу, и отправился своим ходом к больному. Он своевременно оказал ему медицинскую помощь.

Глава сельского поселения потом оправдывался перед прессой, что дорогу они расчищают периодически, но её снова заметает. Руководство Центра по ГО и защите от ЧС строго-настрого приказало местным администрациям следить за состоянием дорог, особенно ведущим в населённые пункты глубинки.