Российский ВМФ развернёт в Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук»
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ЗРК призваны для защиты наземной инфраструктуры, а также кораблей, судов и подводных лодок Черноморского флота.
Российский Военно-морской флот развернёт в Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук». ЗРК призваны для защиты наземной инфраструктуры, кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Как рассказали «Известиям» в штабе Черноморского флота, принципиальное решение о размещении «Буков» в Крыму уже принято. Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетног
«Бук-М2» поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км. А крылатые и баллистические ракеты «берет» на дальности до 20 км. При этом от ЗРК не спасутся даже летящие в стратосфере высотные стратегические разведчики. Ракеты «Бука» достают цели на высоте 25 тыс. м.
По мнению экспертов, военно-морские «Буки» вместе с зенитно-ракетным
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