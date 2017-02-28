Российские вертолёты и самолёты помогут освободить Пальмиру

Сирийские военные считают, что древний город удастся захватить в течение нескольких дней.

Общество

Вооруженные силы Сирии готовятся в ближайшие дни предпринять атаку на захваченный боевиками ИГ (деятельность организации запрещена в РФ) город Пальмира. Российские самолеты и вертолеты будут оказывать армии САР поддержку с воздуха.

— Высоты представляют собой горные цепи, разделяющие городи расположенную на западе пустыню. Завершение этой части операции предопределит скорейшее возвращение Пальмиры под контроль сирийских войск. Речь в данном случае пойдет на дни. Надо также отметить, что большую поддержку наступающим на земле частям оказывает российская авиация, — сообщил «Известиям» источник в Дамаске.

В воздушной операции примут участие самолеты Су-24, Су-25, Су-30, Су-34 и вертолеты Ка-52. Также в атаке будут участвовать беспилотные летательные аппараты.

В марте 2016 года боевиков ИГ уже удалось выбить из Пальмиры. Однако в декабре, когда основные силы сирийской армии были брошены на Алеппо, террористы сумели вновь занять Пальмиру.