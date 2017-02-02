Российские учёные разрабатывают обезболивающие на основе паучьих ядов
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Новый класс обезболивающих препаратов может появиться на рынке в течение 5 – 10 лет.
Учёные из Института биоорганической химии РАН заняты разработкой нового класса обезболивающих препаратов, действие которых будет поражать болевые рецепторы. В основе лекарств – яд пауков и анемонов.
Об этом
Скажем, токсином паука блокирует рецепторы внеклеточного АТФ у человека, проще говоря, избавляет от невралгических болей, болей при артрите и цистите.
Препараты намерены выпускать в виде инъекций. Однако приход их на фармацевтический рынок возможен в лучшем случае через 5 лет, а то и через 10.