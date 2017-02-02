Российские учёные разрабатывают обезболивающие на основе паучьих ядов

Новый класс обезболивающих препаратов может появиться на рынке в течение 5 – 10 лет.

Общество

Учёные из Института биоорганической химии РАН заняты разработкой нового класса обезболивающих препаратов, действие которых будет поражать болевые рецепторы. В основе лекарств – яд пауков и анемонов.

Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на прямую речь руководителя группы молекулярных инструментов для нейробиологии ИБХ РАН Александра Василевского. По словам учёного, в новом классе обезболивающих на рецепторы восприятия боли будут влиять пептиды, не вызывающие привыкания. Пептиды из паука и актиний уже получены и доклинически испытаны. Сейчас нейробиологи устанавливают, при каких заболеваниях будут эффективны определённые пептиды.

Скажем, токсином паука блокирует рецепторы внеклеточного АТФ у человека, проще говоря, избавляет от невралгических болей, болей при артрите и цистите.

Препараты намерены выпускать в виде инъекций. Однако приход их на фармацевтический рынок возможен в лучшем случае через 5 лет, а то и через 10.