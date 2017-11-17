Российские учёные нашли способ борьбы с раком

Тест уже проходит клинические испытания, ожидается, что через два года технологию начнут применять в больницах.

Общество

Расшифровка генов раковой опухоли позволит подобрать онкобольному наиболее эффективное лечение. Уникальную технологию OncoBox разработали российские ученые из НИЦ «Курчатовский институт».

Как рассказали «Известиям» в Курчатовском институте, больные раком зачастую умирают не от опухоли, а от токсичных эффектов лекарств. Поэтому индивидуальный подбор медикаментов имеет большое значение.

– Все существующие препараты для лечения онкологических заболеваний обладают настолько сильными побочными эффектами, что 70% пациентов гибнут не от развития опухоли, а от побочных эффектов. Тест OncoBox позволит определить наиболее успешную стратегию лечения и выбрать препараты с минимальным вредным воздействиям, – рассказал научный сотрудник института Антон Буздин.

В рамках анализа будет браться образец опухоли и исследоваться более 2 тыс. его генов. После чего тест OncoBox сымитирует воздействие 140 целевых препаратов на раковую опухоль, а специалисты оценят эффективность лекарств для конкретного больного.

Тест уже проходит клинические испытания, ожидается, что через два года технологию начнут применять в больницах.

Эксперты отмечают, что данные OncoBox позволят не только прогнозировать эффективность существующих препаратов, но и создавать новые лекарства.