Российские учёные нашли способ борьбы с раком
Общество 22
Тест уже проходит клинические испытания, ожидается, что через два года технологию начнут применять в больницах.
Расшифровка генов раковой опухоли позволит подобрать онкобольному наиболее эффективное лечение. Уникальную технологию OncoBox разработали российские ученые из НИЦ «Курчатовский институт».
Как рассказали «Известиям» в Курчатовском институте, больные раком зачастую умирают не от опухоли, а от токсичных эффектов лекарств. Поэтому индивидуальный подбор медикаментов имеет большое значение.
– Все существующие препараты для лечения онкологических заболеваний обладают настолько сильными побочными эффектами, что 70% пациентов гибнут не от развития опухоли, а от побочных эффектов. Тест OncoBox позволит определить наиболее успешную стратегию лечения и выбрать препараты с минимальным вредным воздействиям, – рассказал научный сотрудник института Антон Буздин.
В рамках анализа будет браться образец опухоли и исследоваться более 2 тыс. его генов. После чего тест OncoBox сымитирует воздействие 140 целевых препаратов на раковую опухоль, а специалисты оценят эффективность лекарств для конкретного больного.
Тест уже проходит клинические испытания, ожидается, что через два года технологию начнут применять в больницах.
Эксперты отмечают, что данные OncoBox позволят не только прогнозировать эффективность существующих препаратов, но и создавать новые лекарства.
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