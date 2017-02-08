Российские ученые в шаге от создания «плаща-невидимки»

Группа российских специалистов открыла уникальный мембранный материал, способный сделать человека менее заметным.

Общество

Группа российских ученых сделала уникальное открытие, создав специальный мембранный материал, который превосходит по своим характеристикам мировые аналоги. Об этом рассказал гендиректор «Фонда перспективных исследований» Андрей Григорьев, пишет АН .

По его словам, данная мембрана не пропускает даже самые мельчайшие опасные частицы, такие как вирусы, токсины, аллергены. Это допускает ее использование в медицине.

Также специалисты уверены, мембрана способна сделать человека менее заметным, что позволит использовать ее для нужд армии. Таким образом, можно будет создавать сверхлегкую и очень эффективную экипировку для военных.