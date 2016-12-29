http://7info.ru/news/world-society/rossijane_stali_menshe_smotret_televizor_v_2016_godu/
Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году
Общество 88
Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году. В среднем жители страны проводят у экранов на 7 минут в день меньше, чем в прошлом году, передаёт
Лента.ру.
Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году
Общество 88
В среднем жители страны проводят у экранов на 7 минут в день меньше, чем в прошлом году.
Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году. В среднем жители страны проводят у экранов на 7 минут в день меньше, чем в прошлом году, передаёт
Россияне стали на 18 минут больше времени проводить в интернете со смартфонов. При этом пользование интернетом с ноутбуков и стационарных компьютеров снизилось на 13 и 14 минут соответственно.
Драйверами роста медиапотребления в стране остаются интернет, электронные книги и видеоигры.