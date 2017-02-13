Россияне экономят на свадьбах
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Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15%
Россияне экономят на свадьбах, что может привести к снижению рождаемости.
Об этом говорят данные Ростата, согласно которым число зарегистрированн
«В 2016 году появилось на 175 тыс. семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тыс. детей, которые могли бы родиться в ближайшие 2–3 года», – сообщил «Известиям» директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.
По его мнению, это происходит из-за того, что сейчас Россия входит в «демографическую яму», в брачный возраст вступило немногочисленное поколение 90-х, родившихся во время экономических и политических потрясений.
Кроме того, свою роль играет и мода на свободные отношения, а также экономическая нестабильность в стране. И если из демографического провала Россия может выбраться к 2027 году, когда подрастет поколение, родившихся после прироста рождаемости в 2007 году, то два других фактора останутся.
По мнению экспертов, снижение количества зарегистрированн
Все это со временем может привести к еще большему падению рождаемости, если не предпринять экономических мер по ее стимуляции.
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