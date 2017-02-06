Россия впереди планеты всей в признании гомеопатии лженаукой

Соответствующий меморандум на сайте РАН должен быть опубликован 6 февраля.

Общество

Гомеопатию в России официально объявят лженаукой, и это будет первое в мире непризнание, пишет в понедельник, 6 февраля, «Независимая газета».

В течение дня 6 февраля на сайте Российской академии наук обещают опубликовать меморандум о гомеопатии, выпущенный комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН совместно с просветительским фондом «Эволюция».

Ни одна из стран мира ещё не делала подобного заявления, сообщает газета. Приложения к тексту меморандума содержат практические советы российскому Минздраву, медикам и поклонникам гомеопатии в нашей стране.

Напомним, Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований создана в в 1998 году с подачи академика-нобелиата Виталия Гинзбурга, физика. Функции Комиссии – выносить резолюции для Президиума РАН по спорным научным вопросам, в том числе – по поводу «сомнительных» наук.