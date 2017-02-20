Россия развернёт новую дивизию ПВО в Арктике

Подразделение закроет Москву и Урал от удара со стороны Северного полюса.

Общество

Минобороны в 2018 году создаст в Арктике дивизию ПВО, которая будет призвана защитить Москву и Урал от удара со стороны Северного полюса. Полки зенитчиков с этой позиции смогут обнаруживать и уничтожать самолеты, крылатые ракеты и даже беспилотники.

Эксперты отметили, что эта дивизия станет важнейшим элементом ПВО России, прикрывающим территорию от Новой Земли до Чукотки. В ВКС России «Известиям» рассказали, что штатные мероприятия начнутся уже в 2018 году, так как принципиальное решение о формировании дивизии уже принято. В состав нового соединения войдут не только вновь сформированные части но и уже несущее боевое дежурство в Арктике.

Сейчас небо Заполярья защищено силами 1-й дивизии ПВО. Она закрывает Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. В состав дивизии недавно вошел полк, дислоцированный на Новой Земле. На вооружении дивизии стоят самые современные виды оружия, включая ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетными пушечными комплексами «Панцирь».