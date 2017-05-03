Россия признана самой неряшливой страной в космосе

В 2017 году в космическое пространство было выброшено порядка 500 объектов мусора.

Общество

Специалисты американского ведомства NASA подготовили ежеквартальный отчет, в котором подсчитано число космического мусора на околоземной орбите в 2017 году. В результате исследования стало известно, какая страна является самой неряшливой в космосе, пишет ФАН .

Выяснилось, что государством, которое выбрасывает наибольшее количество мусора в космическое пространство, стала Россия с отметкой в 6501 объект. Далее в списке следует США. Американцы выбросили в космос порядка 6017 объектов мусора. Замыкает тройку лидеров Китай.

Отметим, что в текущем году в космическое пространство было выброшено порядка 500 объектов мусора.