Россия построит базу на Луне

Российская научная станция появится к 2030 году.

Общество

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал дату создания российской базы на Луне, сообщает телеканал. Научная станция появится в 2030 году. Рогозин отметил, что в условиях экономики, научные исследования для страны не должны нести убытки. Для решения этой задачи потребуется создание сверхтяжелой ракеты, орбитального лунного модуля и многоразового спускаемого аппарата. К разработке такой ракеты российские учёные уже приступили, её рабочее название "Феникс". Примечательно, что разработка не попала в Федеральную космическую программу 2016–2025 годов.