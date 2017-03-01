России угрожают устойчивые к антибиотикам микробы

Бактерии, не поддающиеся лечению, обнаружены уже в нескольких городах.

Общество

России угрожают устойчивые к антибиотикам микробы, в связи с чем врачи настаивают на принятии срочных мер по предотвращению пандемии.

Как рассказал «Известиям» директор НИИ детских инфекций ФМБА России в Санкт-Петербурге , академик РАН Юрий Лобзин, выделены 12 бактерий, устойчивых к самым мощным антибиотикам.

«Микробы все больше приобретают устойчивость к антибиотикам. И если мы сейчас не будем принимать действенных мер, то лет через 10–15 человек может погибнуть от обычного гнойного прыща, потому что антибактериальны е препараты перестанут действовать», — сообщил Юрий Лобзин.

Сейчас в мире от резистентных бактерий погибает около 700 тыс. человек и эта цифра будет только расти.

Разумеется, ведется разработка новых антибиотиков, но сейчас нет такого средства, которое воздействовало на все виды бактерий одинаково эффективно, как это было, когда изобрели пенициллин.

Особенно опасно то, что люди заражаются опасными видами бактерий в больницах.

Решить эту проблему может разработка и повсеместное внедрение в практику стратегии, включающей исследование вспышек заражения, и мероприятия по локализации и предотвращению внутрибольничных вспышек, путем строгого соблюдения гигиены.