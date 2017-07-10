Роспотребнадзор запретит продавцам требовать паспортные данные

Сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это вовсе необязательно, как для билета на поезд или самолет.

Общество

Роспотребнадзор может запретить компаниям, предоставляющим различные товары и услуги, требовать персональные паспортные данные человека, когда это не предусмотрено законом. За такое проявление недобросовестности продавцы будут привлечены к административной ответственности. Размер санкции (штрафа) пока обсуждается.

Например, это касается покупки билетов на концерт. Сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это вовсе необязательно, как для билета на поезд или самолет.

— Это не предусмотрено законодательством, но практикуется. Некоторое время назад паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею, –– сообщил «Известиям» начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков, рассказывая о проблемах потребителей, с которыми они сталкиваются при покупке той или иной услуги (товара).

Действительно, как говорят эксперты, требование персональных данных является важным фактором для совершения покупки, но только в строго установленных случаях. Большинство же продавцов незаконно спрашивают паспорта у граждан России.