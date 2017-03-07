Роспотребнадзор разработал нормы по условиям труда женщин

В частности, требованиями будет запрещен труд беременных женщин в помещениях только с искусственным освещением

Общество

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа «Санитарно-эпиде миологические требования к условиям труда женщин», который запрещает труд беременных женщин в помещениях только с искусственным освещением , а также обязывает работодателей предоставлять молодым мамам с грудными малышами помещение для кормления ребенка.

Ожидается, что новый СанПиН начнет действовать в течение этого года. Сейчас документ находится на стадии согласования с федеральными министерствами.

По словам директора Научно-исследова тельского института медицины труда профессора Игоря Бухтиярова, новые требования являются более современными, отвечают российскому законодательству и международным нормам, в частности, Конвенции Международной организации труда, документам Всемирной организации здравоохранения и директивам Европейского союза.

— Особенно значимо, что СанПиНом предполагается информирование женщин при приеме на работу о существующем риске повреждения здоровья, в том числе репродуктивного, при работе в условиях воздействия вредных производственных факторов, — пояснил Игорь Бухтияров.

Бухтияров также отметил важность положения об исключении «светового голодания», так как это вредно сказывается на течении беременности и репродуктивной функции в целом. Согласно нормам документа, работодатель обязан предоставить беременной сотруднице возможность работать при естественном освещении.

Другой новеллой является необходимость молодым мамам помещения для кормления грудного ребенка. Согласно новому СанПину, такое помещение должно быть оборудовано кушеткой, столом, стульями, столами для пеленания, санузлом с унитазом, раковиной для мытья рук, а в кранах должна быть горячая и холодная вода.