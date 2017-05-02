Роскомнадзор начал решающее наступление на RuTraker

Самый популярный в стране торрент-трекер окончательно заблокируют.

Общество

Роскомнадзор и правообладатели начали усиленное наступление на самый популярный в стране торрент-трекер RuTracker, начата блокировка серверов со служебной информацией трекера, у пользователей отмечаются проблемы со скачиванием файлов.

Правообладатели параллельно с действиями Роскомнадзора готовят в суд документы о блокировке всех «зеркал» сайта. Роскомндзор же проводит блокировку торрент-анонсеров, то есть служебных серверов трекера. Выдаваемые ими данные работают как «маршрутизатор», выдающий участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать тот или иной файл.

Как сообщил глава компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях) Андрей Клименко, блокировка торрент-анонсеров ведет к тому, что скачивание нелегального контента либо идет очень медленно, либо вообще прекращается. Кроме этого, компания подготовила список сайтов-«зеркал» трекера.

— Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются «зеркалами», а какие просто копируют внешний вид RuTracker и «зеркалами» не являются, — сообщил Клименко.

Ряд других экспертов призывают решать проблему комплексно, а не только блокировать серверы или предъявлять трекеру судебные иски.