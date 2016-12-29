Родственникам жертв крушения Ту-154 помогут трудоустроиться

Роструд сформировал семь комиссий, которые занимаются подготовкой и оформлением документов.

Общество

Родственникам жертв крушения Ту-154 помогут найти работу и устроить детей в детские сады. Об этом на пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, передаёт ТАСС.

Роструд сформировал семь комиссий, которые занимаются подготовкой и оформлением документов, все акты подготовлены и переданы в Фонд социального страхования. Вуколов отметил, что выплаты по линии ФСС начнутся уже в четверг, 29 декабря.

«Мы не хотим ограничиваться рамками только расследования трагедии, но и взять на контроль дальнейшую судьбу родственников и детей погибших в авиакатастрофе», – подчеркнул глава Федеральной службы по труду и занятости.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Похороны первого погибшего прошли в среду, 28 декабря.