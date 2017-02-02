Ритм человеческого мозга активируется при написании SMS

Учёные из США выяснили связь между написанием SMS и изменениями ритма мозга.

Общество

Учёные из США выяснили, что существует связь между написанием SMS и изменениями ритма человеческого мозга, передаёт Федеральное агентство новостей в четверг, 2 февраля.

К такому выводу в результате экспериментов пришли американские нейрофизиологи во главе с доктором Уильямом Татумом. Учёные наблюдали за мозговой активностью ста добровольцев. Выяснилось, что мозг человека способен «включать» особый режим работы, активирующийся при написании SMS на ходу.

Ведущий эксперимент доктор Татум отметил, что мозг при печатании SMS демонстрирует ранее никем не изученный ритм.

Однако такие свойства выявлены лишь у ряда субъектов исследования. Другая часть добровольцев не проявила активности мозгового ритма во время набора сообщений.

Следующим шагом учёных будет поиск ответа на вопрос, почему на мозг разных людей написание SMS влияет по-разному.