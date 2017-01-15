Режиссёра Фёдора Кудряшова самолётом доставили в Москву из Таиланда

Документалист по-прежнему остаётся в коме.

Общество

Из Таиланда привезли в Москву российского режиссёра-документалиста Фёдора Кудряшова, пишет в воскресенье, 15 января, «Российская газета» со ссылкой на ТАСС. Режиссёр продолжает пребывать в коме.

Бригада врачей из России прилетела в Таиланд несколькими днями ранее, чтобы подготовить эвакуацию Кудряшова. Бесчувственного пациента везли регулярным рейсом, однако в специально организованном на борту отсеке интенсивной терапии.

Кудряшов был серьёзно травмирован гидроциклом 21 декабря прошлого года, находясь на отдыхе в Паттайе. Он впал в кому, и, несмотря на несколько сделанных таиландскими медиками операций, состояние его пока остаётся без изменений.