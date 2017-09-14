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15:22 Команда РИА «7 новостей» заняла второе место по итогам спартакиады работников СМИ. Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов и выпускающий редактор РИА «7 новостей» Никита Брыкин стали первыми в соревнованиях по плаванию в своих возрастных категориях.
http://7info.ru/news/world-society/razvlekatelnyj_park_universal_mogut_postroit_v_novoj_moskve/

Развлекательный парк Universal могут построить в «новой Москве»
Об этом сообщают Известия

Общество   17

В новой Москве могут организовать тематический парк развлечений киностудии Universal Studios. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает газета Известия со ссылкой на руководителя московского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. 

Как отметил господин Жидкин, в проект инвестируют не менее 2,5 млрд. долларов. 

Строительство планиурется около поселения Сосенки. Парк должен вмещать следующие основные объекты: аквапарк, кинотеатр, фитнес-центр, деловой центр, гостиница, зимний сад и многое другое. 