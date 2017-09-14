Развлекательный парк Universal могут построить в «новой Москве»

Об этом сообщают Известия

Общество

В новой Москве могут организовать тематический парк развлечений киностудии Universal Studios. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает газета Известия со ссылкой на руководителя московского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Как отметил господин Жидкин, в проект инвестируют не менее 2,5 млрд. долларов.

Строительство планиурется около поселения Сосенки. Парк должен вмещать следующие основные объекты: аквапарк, кинотеатр, фитнес-центр, деловой центр, гостиница, зимний сад и многое другое.