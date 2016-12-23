Путину задали вопрос о строительстве хосписов

Путин назвал этот вопрос «тонкой сферой».

Общество

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Журналистка Первого канала задала президенту вопрос о строительстве хосписов. Путин назвал этот вопрос «тонкой сферой». Он отметил, что на это нужно обратить больше внимания.

Путин подчеркнул, что организации, взявшие на себя обязательства по строительству подобных учреждений, должны выполнять их.