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http://7info.ru/news/world-society/putin_prizval_prekratit_spekuljacii_vokrug_krushenija_samoleta_kachinskogo/

Путин призвал прекратить спекуляции вокруг крушения самолета Качиньского
Президент ответил на вопрос журналиста из Польши.

Общество   62

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Путин ответил на вопрос журналиста из Польши о крушении самолета ТУ-154 президента Леха Качиньского. Российский лидер призвал прекратить спекуляции вокруг трагедии.

Президент подчеркнул, что пока расследование СК по катастрофе польского самолета не закончено, его обломки передать нельзя.