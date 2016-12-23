http://7info.ru/news/world-society/putin_prizval_prekratit_spekuljacii_vokrug_krushenija_samoleta_kachinskogo/
Путин призвал прекратить спекуляции вокруг крушения самолета Качиньского
Общество 62
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
Путин призвал прекратить спекуляции вокруг крушения самолета Качиньского
Общество 62
Президент ответил на вопрос журналиста из Польши.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Путин ответил на вопрос журналиста из Польши о крушении самолета ТУ-154 президента Леха Качиньского. Российский лидер призвал прекратить спекуляции вокруг трагедии.
Президент подчеркнул, что пока расследование СК по катастрофе польского самолета не закончено, его обломки передать нельзя.