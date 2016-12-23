Путин призвал прекратить спекуляции вокруг крушения самолета Качиньского

Президент ответил на вопрос журналиста из Польши.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Путин ответил на вопрос журналиста из Польши о крушении самолета ТУ-154 президента Леха Качиньского. Российский лидер призвал прекратить спекуляции вокруг трагедии.

Президент подчеркнул, что пока расследование СК по катастрофе польского самолета не закончено, его обломки передать нельзя.