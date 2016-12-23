В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Журналист «Комсомольской правды» задал президенту вопрос о кадровой политике при выборе руководителей регионов. Путин отметил, что вся его деятельность имеет одну цель – «благо России».

«Доверяем ли мы местным кадрам или нет? Конечно, доверяем. В абсолютном большинстве регионов руководят выходцы из них, но есть случаи, когда элиты нужно обновлять. И это, кстати, востребовано гражданами региона», – сказал Путин.