Психологи: раздельные путешествия супругов ведут к раздельной жизни

Американские учёные выяснили влияние путешествий на семейные отношения.

Общество

Группа учёных из Колумбийского Университета США задалась целью выяснить влияние путешествий на супружескую жизнь, пишет ИА «Народные новости» со ссылкой на «Русскую планету».

По выводам психологов, раздельные путешествия мужа и жены могут стать шагом к раздельной жизни. Статистика неумолима: большая часть путешествий без спутника жизни заканчивается расставанием, а то и разводом.

Это оттого, считают эксперты, что путешествия по разным странам меняют нравственные принципы человека, отчего рукой подать до супружеской измены. Изменение взглядов на жизнь во время пребывания в другой стране и непривычной среде подтверждают и эксперименты.

Психологи сопоставили поведение людей, проводивших в путешествии долгое и краткое время. Исследование установило, что даже поездка длиной в пару дней способна изменить взгляды и поведение человека.

Рецепт «защиты» супружеского счастья, по методу колумбийских исследователей, прост: супругам необходимо отдыхать всей семьей.