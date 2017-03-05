Психологи расскрыли секрет веры в себя

Неуверенным в себе людям следует правильно настраивать себя с самого утра.

Общество

Группа британских специалистов провела ряд исследований касательно методов повышения самооценки. Им удалось дать несколько советов людям, которые никак не могут поверить в себя, пишет АН .

По словам ученых, с такими проблемами сталкиваются примерно треть людей во всем мире. При этом более половины из них считают данное явление нормальным. В результате они даже не пытаются с ним бороться. Причинами низкой самооценки являются неинтересная работа, неправильный режим дня, отсутствие увлечений.

Психологи уверены, что неуверенным в себе людям следует правильно настраивать себя с самого утра. Также необходимо чередовать обязательные дела с более приятными и расслабляющими хобби.